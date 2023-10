Perrone: Corinthians confia que Mano é o cara certo para renovar o elenco

Ricardo Perrone contou no UOL News Esporte que Mano Menezes é visto pela direção do Corinthians como "o cara certo" para comandar a reformulação no elenco do Timão. Às vésperas da eleição, porém, o colunista do UOL destacou que a oposição pensa diferente.

'Corinthians confia que Mano é o cara certo para reformular': "É a hora de renovar. Eu conversei ontem com algumas pessoas ligadas à administração, existe uma confiança muito grande que o Mano é o cara certo para fazer isso. É muito lembrado que o Mano reconstruiu o elenco do Corinthians em 2008, para a Série B, e depois em 2014, quando o Tite não queria reformular o time de 2012. 'O Mano chegou lá e reformulou, ele sabe como fazer, tem que deixar isso na mão dele, porque ele sabe e vai dar certo'".

'O Corinthians está numa situação difícil': "Só que tem a eleição, e o candidato da oposição, o Augusto Melo, não é o candidato dele, ele escolheria o Tite. Aí fica essa coisa, quem está ali agora confia muito no trabalho do Mano para fazer essa reformulação, mas um cara que pode ganhar a eleição não escolheria o Mano e a gente não sabe o que vai acontecer. É uma situação complicada, o Corinthians está numa situação difícil".