Palmeirenses deixam recados para argentinos perto do Allianz após racismo

Os recados foram colocados majoritariamente na Rua Padre Antonio Thomaz, que dá acesso ao setor dos visitantes no Allianz Parque. Há outros itens, no entanto, espalhados pela região.

Classificação e jogos Libertadores

Além da frase "fogo nos racistas" escrita no asfalto, alguns adesivos foram colados nos portões do estádio. As montagens trazem um macaco uniformizado com as cores do Palmeiras se sobressaindo diante de Maradona, ídolo do Boca — há desenhos pornográficos em meio aos conteúdos.

Brasileiros e argentinos jogam a partir das 21h30 (de Brasília) desta quinta (5). O duelo vale vaga na final da Libertadores, que já tem o Fluminense garantido na decisão.