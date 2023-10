Palmeiras: Três motivos para acreditar na vitória e um para desconfiar

Motivos para acreditar na classificação

Nos últimos 9 jogos de mata-mata de Libertadores, Boca só marcou dois gols. O único jogo em que os xeneízes marcaram foi no empate por 2 a 2 contra o Nacional, nas oitavas de final desta edição.

Palmeiras só tem duas derrotas no Allianz Parque em 2023. O time de Abel fez 25 jogos no Allianz nesta temporada com 18 vitórias, cinco empates e duas derrotas (contra o Botafogo no Brasileirão e contra o São Paulo na Copa do Brasil).

Defesa que ninguém passa. O Palmeiras ainda não foi vazado no mata-mata da Copa Libertadores, são cinco jogos e nenhum gol sofrido.

Motivos para desconfiar

Romero, goleiro do Boca, é um especialista nas penalidades. Desde que desembarcou no Boca, em agosto do ano passado, após 15 temporadas atuando na Europa, "Chiquito" defendeu nada menos que dez dos 19 pênaltis que foram cobrados contra ele.