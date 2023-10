Jogadores se tornam seguidores fieis e palavra de Diniz vira lei no Flu

O 'Dinizismo' corre nas veias dos jogadores do Fluminense. Após o apito final no Beira-Rio, o técnico foi exaltado pelos atletas e apontado como responsável direto pela classificação histórica à final da Libertadores. No Tricolor, a palavra do técnico é seguida à risca e a comunhão entre atletas e técnico ficou ainda mais evidente depois da vitória por 2 a 1.

Fernando Diniz transformou o elenco em uma legião de seguidores do seu estilo. Ele conquistou o vestiário com seu trabalho e vem recebendo elogios de longa data dos boleiros, que compraram suas ideias tanto dentro como fora de campo.

O treinador tem a fama de potencializar jogadores, e foi assim com o veterano Fábio, que precisou evoluir no jogo com os pés para se ajustar à filosofia implementada. "Ele me deu a capacidade de trabalhar outros fundamentos. Eu trabalhei muito focado para ajudar, é importante ter essa segurança que ele passou para eu fazer isso", ressaltou o goleiro de 43 anos.