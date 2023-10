Flamengo adia reunião sobre Bruno Henrique por foco em Tite

O foco no momento está na negociação com o técnico Tite, que recebeu a primeira proposta oficial do Fla.

O Flamengo quer renovar com Bruno Henrique, mas, diante da possibilidade de contratar um técnico do porte de Tite, pretende ouvi-lo sobre as renovações visando 2024.

Na negociação em si com Bruno Henrique, o Flamengo também não quer ser forçado a aceitar termos que entende ainda não serem os ideais.

A diretoria confia também na boa relação com o jogador e na idolatria da torcida como argumentos fortes para ajudar na renovação.

Vínculo atual no fim

O contrato de Bruno Henrique com o Flamengo termina em 31 de dezembro.