Felipe Melo vai à loucura em festa no vestiário: 'Cambada de abutre'

Flu na final da Liberta

O Fluminense matou o jogo na reta final do segundo tempo contra o Inter, em pleno Beira-Rio, e garantiu a vaga na grande decisão do torneio. O Tricolor venceu por 2 a 1, de virada, e avançou com 4 a 3 no placar agregado.

Agora, a equipe de Diniz aguarda o resultado de Palmeiras x Boca Juniors, que jogam a outra semifinal nesta quinta (5), no Allianz Parque. O jogo de ida terminou empatado sem gols na Bombonera.