Sombra de Cássio no Corinthians recebe sondagens e pode sair em 2024

Carlos entende o status de Cássio e estava confortável com o status de futuro goleiro titular do Timão, mas Cássio, aos 36 anos, ainda não cogita aposentadoria. O jovem, então, esperaria muito tempo.

Carlos Miguel tem 2,04 m de altura e é muito bem avaliado no Corinthians. Ele recebeu sondagens da Europa e de clubes brasileiros nas últimas semanas e está disposto a ouvir projetos para a próxima temporada.

Há a possibilidade de um empréstimo, porém, a saída em definitivo não está descartada. O contrato vai até até o fim de 2025.

O Corinthians espera ficar com Carlos Miguel, mas já tem uma alternativa caso ele saia: Ivan, emprestado ao Vasco, deve retornar em janeiro.

Essa definição sobre o futuro de Carlos Miguel deve ocorrer apenas na próxima gestão. O presidente Duilio Monteiro Alves não será candidato à reeleição no pleito marcado para o dia 25 de novembro. Os candidatos são André Negão, da situação, e Augusto Melo, da oposição.

