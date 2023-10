Copa 2030: Marrocos quer sediar final em estádio para quase 100 mil pessoas

Uma das sedes da Copa do Mundo de 2030, Marrocos quer receber a segunda final do torneio em continente africano — a África do Sul sediou a competição em 2010.

O que aconteceu

Faouzi Kekjaa, presidente da Real Federação Marroquina de Futebol, afirmou que Marrocos pretende se candidatar a receber a final da Copa do Mundo de 2030 no Grand Stade de Casablanca.