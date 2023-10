Começou a pingar! Vasco recebe 35% da 777 e aguarda restante até amanhã

A informação dada à Vasco SAF é que até esta sexta-feira (6) as outras fatias terão batido integralmente na conta da Sociedade Anônima de Futebol.

O montante inicial era de R$ 120 milhões, mas a Vasco SAF antecipou R$ 16 milhões para reforçar o elenco na última janela de transferências.

A 777 Partners iniciou o pagamento na data limite prevista em contrato, algo que gerou tensão durante todo o dia no Vasco.

Os R$ 120 milhões são referentes à segunda parcela do aporte total de R$ 700 milhões. Ano passado, no ato do acordo, a empresa norte-americana pagou R$ 190 milhões.

Situação ainda pode ter desdobramentos drásticos

Como a 777 Partners ainda não pagou integralmente o valor devido, a situação ainda pode ter desdobramentos drásticos entre as partes.