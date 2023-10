Advogada de entregador solicita à Polícia vídeos da briga com vice do Fla

O requerimento deve seguir trâmites burocráticos, uma vez que o inquérito corre sob sigilo. Há o cuidado, dentre outros pontos, por haver menores nos registros.

As imagens podem ser importantes devido a pontos de divergência entre as versões de Leandro e de Marcos Braz.

O dirigente, por exemplo, alega que o estopim foi um xingamento à filha, enquanto a defesa de Leandro sustenta que ele não estava acompanhado dela no momento da briga.

Eu falei para ele: 'Minha filha esta aqui do lado, tu ta me ameaçando'. E ele falando, falando... Nisso, eu perco o raio de visão dela, só que no fundo da loja, teoricamente, elas (filha e as amigas) estavam mais perto dele do que eu. E aquilo já foi me incomodando. Minha filha vendo o pai sendo ameaçado de morte, isso começou a me tirar do sério. Fui falando com ele, na direção dele, falei sistematicamente, várias vezes, que a minha filha estava ali. E aí peço até desculpa pelo que vou falar, mas a última frase dele foi: 'Foda-se a sua filha'. E aí o final vocês viram

Marcos Braz, em coletiva no dia 21 de setembro

Porém, a advogada Ani Luizi Maxima de Oliveira negou a presença da filha de Marcos Braz no momento da briga, em coletiva realizada no dia 22 de setembro.