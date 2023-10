Abel é um pouco teimoso, eu testaria as crias no lugar do Dudu, diz Lavieri

Danilo Lavieri analisou no UOL News Esporte que Abel Ferreira criou um segundo problema para o Palmeiras ao tentar resolver a ausência de Dudu. Em vez de deslocar Artur para a esquerda, o colunista do UOL abriria espaço no time titular para alguma cria da base.

'Eu teria testado outras soluções para a ausência do Dudu': "O problema é que quando o Abel tenta solucionar a ausência do Dudu, ele joga o Artur para a esquerda e joga o Mayke de ponta pela direita. O Marcos Rocha e o Mayke até vão bem pela direita, o Mayke joga bem de ponta, o problema é que com essa solução ele joga o Artur para a esquerda e aí ele tira o poder de fogo que tem o Artur, que é muito melhor pela direita. Se eu tivesse na pele do Abel, eu teria testado outras coisas para solucionar a ausência do Dudu, que não essa mudança. Daria jogo para o Kevin, eu sei, ele é muito novo, é moleque, mas está aí o John Kennedy para mostrar que às vezes o moleque pode resolver".

'O Abel Ferreira é um pouco teimoso': "Se você não der jogo para esses moleques, você nunca vai descobrir. Então, acho que o Abel é um pouco teimoso, eu sei, o cara ganhou não sei quantos mil títulos, mas isso não significa que ele é perfeito. Eu teria feito esses testes, teria dado mais jogo para o Kevin ou para o Luis Guilherme, para ver se encontra uma solução sem precisar mudar tanto o Artur de lado, porque ele cai muito de produção. O Veiga já não está na sua melhor fase, quando você pega o Artur e muda de lado, você já tira outro cara do seu melhor lugar".