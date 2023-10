Torcida do Corinthians protesta e sobe o tom em hotel após eliminação

Os cerca de 30 corinthianos entraram no saguão e fizeram críticas pesadas ao elenco e ao presidente Duilio Monteiro Alves.

Houve confronto com a segurança do Corinthians e do hotel, mas os ânimos foram acalmados.

O Corinthians se precaveu após a derrota e contou com cerca de 40 seguranças no hotel, além de ter acionado a polícia.

A segurança será reforçada para a saída do hotel rumo a São Paulo na manhã desta quarta-feira.