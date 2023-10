'Retrospecto nos pênaltis pesa contra o Palmeiras', diz Fernando Prass

Em entrevista ao UOL News Esporte, o ex-goleiro e hoje comentarista Fernando Prass analisou que o retrospecto recente ruim nas disputas de pênalti pesa contra o Palmeiras. O Alviverde encara o Boca Juniors, amanhã (5), no Allianz Parque, por uma vaga na final da Libertadores.

'Retrospecto nos pênaltis atrapalha o Palmeiras': "Quando é um número muito histórico, por exemplo, confrontos entre Palmeiras e Boca desde 1910, não tem muita relevância. Mas na era do Abel, tantas decisões por pênaltis, com uma vitória, é óbvio que isso atrapalha. Se está perdendo, o treinador e os jogadores provavelmente vão analisar: 'Por que nós perdemos essa e ganhamos aquela?' Só nessa reflexão, para poder trabalhar, achar uma forma de melhorar, tu já absorve um pouco. Mas os jogadores profissionais, principalmente do Palmeiras dessa era mais vitoriosa do clube, um dos quesitos básicos para você chegar nesse patamar é a parte mental, então isso se traz, só que a diferença é que o jogador profissional aprende a lidar com esse nervosismo. Eu vi um estudo dos pênaltis dos quatro goleiros das semifinais, e os números são até parecidos. A torcida dá muita importância para esses dados e isso chega uma hora que entra na cabeça do jogador".

Rivalidade entre Palmeiras e Boca Juniors: "A última vez [que o Boca eliminou o Palmeiras], eu até estava, foi em 2018. Eles estavam no mesmo grupo, a gente ganhou do Junior de Barranquilla em casa com três gols do Borja, e combinado com o resultado do Boca na Bombonera eles se classificaram. Aí nas quartas, se não me engano, a gente pega eles. Mas é outro treinador, são outros jogadores, tem pouquíssimos daquelas época, eu particularmente não trazia isso para o confronto, não".