RB Leipzig x Manchester City: onde assistir ao jogo pela Champions League

O RB Leipzig vem de um empate com o Bayern de Munique, por 2 a 2, pelo Campeonato Alemão, no último final de semana. Na Champions, o clube alemão venceu o Young Boys, por 3 a 1, fora de casa, na primeira rodada.

Classificação e jogos Liga dos Campeões

O Manchester City, por sua vez, vem de derrota para o Wolverhampton, por 2 a 1, fora de casa, pelo Campeonato Inglês. Na estreia na Champions, os comandados de Pep Guardiola venceram o Estrela Vermelha, em casa, de virada, por 3 a 1.

As duas equipes se enfrentaram quatro vezes na história, todas elas pela Champions League. O retrospecto aponta duas vitórias do City, um empate e um triunfo do RB Leipzig.

RB Leipzig x Manchester City - 2ª rodada da Champions League

Data: 04 de outubro de 2023, às 16h (de Brasília)

Local: Red Bull Arena, em Leipzig, na Alemanha

Transmissão: Space (TV fechada) e HBO Max (streaming)