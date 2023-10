Fernando Prass: Gestão de grupo pesou na demissão de Bruno Lage do Botafogo

Convidado do UOL News Esporte, o ex-goleiro e hoje comentarista Fernando Prass analisou a demissão do técnico Bruno Lage do Botafogo. Segundo ele, o português pecou tanto nas decisões esportivas como na gestão do elenco que lidera o Brasileirão.

É uma situação que foge um pouco da normalidade, mesmo do futebol brasileiro, que vira e mexe nos surpreende. A questão do Bruno Lage, para além do resultado esportivo, que foram 15 jogos e quatro vitórias se não me engano, pesou muito a questão da gestão do grupo. O Textor teve uma conversa com os jogadores e usou isso como um dos elementos para a saída. É complicado porque é uma saída muito de repente, e aí não tem planejamento. O Botafogo vai ter que correr atrás agora e é uma segunda troca, é um momento muito sensível para o Botafogo. Fernando Prass

