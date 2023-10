Palmeirense diz que levou golpe na Argentina e fica sem ingresso e namorada

O palmeirense negociou diretamente com Diego Reskin, concierge do Hotel Palladio. As tratativas começaram via e-mail após o brasileiro fechar a hospedagem no hotel com uma agência e evoluíram para o WhatsApp. O UOL teve acesso à troca de mensagens.

Ele ainda contou que pagou mais R$ 1 mil quando chegou na Argentina. Caio disse que o concierge alegou que o valor adicional seria por "taxas" que surgiram, mas que o influenciador teria regalias no hotel para compensar.

No entanto, o funcionário do hotel não cumpriu com o prazo combinado, segundo Caio. Eles haviam acordado que o brasileiro receberia o ingresso em mãos na quarta-feira da semana passada (27), véspera da partida.

Caio Fleischmann é palmeirense e já esteve em cinco Copas do Mundo Imagem: Reprodução/Instagram

Caio afirmou que foi então que as desculpas e a confusão começaram. O concierge justificou que o ingresso era duplicado e que seu intermediário, um cambista, estava tentando resolver o problema.

Ele disse que recebeu uma nova promessa, mas acrescentou que o concierge sumiu e o ingresso nunca veio. Um amigo e funcionário que deu suporte a ele chegou a ir a um local para receber o tíquete, só que não tinha ninguém. Caio, portanto, não foi ao estádio e acabou assistindo ao jogo da rua.