Newcastle x PSG: onde assistir e horário do jogo pela Liga dos Campeões

O PSG quer seguir como líder isolado do "grupo da morte", enquanto o Newcastle busca sua primeira vitória na Champions. Os franceses vêm de vitória por 2 a 0 diante do Borussia Dortmund. Os Magpies empataram sem gols com o Milan, fora de casa.

O time francês chega para o duelo de hoje em momento de oscilações. Quando parecia encaixar sequência positiva após estrear com vitória na Champions e golear o Olympique de Marselha, o PSG tropeçou. O time de Luis Enrique empatou no último sábado com o Clermont, vice-lanterna da Ligue 1.

A sequência do Newcastle é positiva. Já são cinco partidas de invencibilidade, com três vitórias na Premier League e classificação diante do Manchester City na Copa da Liga Inglesa. O time não sofreu nenhum gol nesse período.

As duas equipes têm desfalques importantes por conta de lesões. O Newcastle vai para o jogo de hoje sem Botman, Barnes e Willock, enquanto o PSG não terá Kimpembe, Nuno Mendes, Lee Kang-in e Asensio.

Prováveis escalações

Newcastle: Pope; Trippier, Lascelles, Schär e Burn; Tonali, Sean Longstaff e Bruno Guimarães; Almirón, Isak e Gordon. Técnico: Eddie Howe