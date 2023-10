Matadores importados: Cano e Valencia travam duelo em Inter e Fluminense

Não demorou a ganhar vaga no time, deslanchar e logo cair nas graças da torcida. Foi importante na conquista do Carioca — competição em que foi artilheiro, com 16 gols — e na boa campanha do Tricolor no Brasileiro, quando foi o goleador com 26 bolas na rede.

No clube das Laranjeiras, o camisa 14 bateu marcas. Ele, por exemplo, se tornou o maior artilheiro da história do Fluminense em uma edição do Brasileiro, maior artilheiro em uma mesma temporada em jogos oficiais e maior artilheiro estrangeiro do em um mesmo ano.

Não à toa, o "faz o L" das comemorações se tornou uma das frases e movimentos mais repetido pelos tricolores, além da música que zoa os cruz-maltinos pela troca que Cano fez no Rio.

Na atual temporada, voltou a brilhar no Carioca, quando o Flu conquistou o bi, e vem sendo peça importante na Libertadores. Ele tem 11 gols na competição, sendo dois feitos no jogo de ida da semifinal.

Hoje eu tenho 35 anos, mas estou jogando como um jogador de 28 ou 29 anos. O GPS marca isso. Isso me surpreende também. Porque, na verdade, eu nunca treinei dessa forma como o Fernando Diniz treina e também nunca joguei como estou jogando agora. Então, acho que todo esforço tem seu prêmio. E qual é o meu prêmio? Fazer os gols

Germán Cano