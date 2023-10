Internacional x Fluminense: onde assistir ao vivo à semi da Libertadores

Internacional e Fluminense disputam hoje (4) o segundo jogo da semifinal da Copa Libertadores. O confronto será no Beira-Rio, às 21h30 (de Brasília).

O confronto entre as duas equipes será transmitido pela TV Globo (TV aberta) e Paramount+ (serviço de streaming). O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

No primeiro encontro, no Maracanã, empate em 2 a 2, com gols de Cano para o Tricolor, enquanto Hugo Mallo e Alan Patrick marcaram para o Colorado.