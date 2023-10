Fortaleza é o melhor projeto esportivo do Brasil, analisa Matheus Raymundo

O jornalista Matheus Raymundo analisou no UOL News Esporte que o Fortaleza tem hoje o melhor projeto esportivo do Brasil. Ele destacou a organização e o planejamento da diretoria do Leão do Pici, que eliminou o Corinthians e se classificou à final da Sul-Americana.

'Fortaleza é o melhor projeto esportivo do Brasil': "O trabalho do Fortaleza é muito consolidado, há muita segurança no projeto. O Fortaleza é o melhor projeto esportivo do Brasil, está afastado dos grande centros, consegue resultados muito expressivos num espaço muito curto de tempo, com um dinheiro muito mais curto do que clubes do eixo Rio-São Paulo, vai zerar sua dívida, consegue projeção internacional como um clube do Nordeste, com todas as limitações de orçamento, de atletas que às vezes não querem ir para lá. Hoje, o Fortaleza é uma marca consolidada na Série A".

'Fortaleza não tem mecenas nem patrocinador aliado': "Então, esse projeto esportivo, longe dos grandes centros econômicos, num tempo muito curto, com limitações orçamentárias, faz do Fortaleza o melhor projeto do Brasil, até mesmo à frente do Palmeiras e do Atlético-MG, por exemplo, porque o Fortaleza não tem um mecenas, uma pessoa botando dinheiro e nem tem um investimento de um patrocinador forte aliado à direção do clube, como no caso do Palmeiras. O Fortaleza é um projeto muito consolidado por trabalho, organização e planejamento".