Pochettino expulso? Ex-árbitros analisam lances polêmicos da Sul-Americana

O UOL ouviu ex-árbitros, que abordaram os dois lances. Veja as opiniões a seguir.

Entrada de Pochettino em Moscardo

Manoel Serapião: "É para cartão vermelho. A regra fala em assumir o risco de lesionar o adversário, e o jogador que vai para a bola e depois suspende o pé, ainda que sem força excessiva, está assumindo esse risco. A força excessiva não se caracteriza apenas pela ação do jogador que pratica a falta, mas também pela soma da velocidade do jogador que sofre a falta, e o pé do Moscardo vem em velocidade ao ser atingido pela sola da chuteira do Pochettino. Para mim, é lance para cartão vermelho direto. O VAR foi omisso e, tanto na CBF quanto na Conmebol, não está preservando a integridade física dos jogadores".

João Paulo Araújo: "Errou totalmente o juiz, já que foi um carrinho violento com uma das pernas totalmente levantada acima da bola — com a clara intenção de atingir o joelho do adversário. É uma falta grave para cartão vermelho, nunca cartão amarelo".

Alfredo Loebeling: "Eu mostraria só o cartão amarelo por alguns motivos: há uma disputa, ele [Pochettino] visa a bola, tanto que toca na bola. Depois, no deslize, ele acerta o Moscardo. É diferente de ele chegar desde o começo com o pé por cima para atingir o adversário. Concordo com a decisão da arbitragem e mostraria só o amarelo. A gente não pode pegar o lance só no final: ele vem com o pé por baixo".

Emidio Marques: "Existe um escalonamento nas regras: há o jogo brusco faltoso que não compromete fisicamente quem a recebeu; o jogo brusco — já mais grave — que compromete a integridade física do rival e o jogo violento, que é ação faltosa com grande intensidade que, claramente, compromete a integridade do adversário. O primeiro deles é o único passível de cartão amarelo, logo, o lance em questão é para vermelho".