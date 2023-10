'Fortaleza amassou o Corinthians', analisa Vitor Guedes

O comentarista Vitor Guedes disse no Fim de Papo que o Fortaleza foi muito melhor do que o Corinthians no duelo da Copa Sul-Americana, que deu ao time cearense a vaga na final do torneio continental.

Corinthians pode perder para o Fortaleza, pode perder para qualquer time, mas foi amassado do começo ao fim do jogo. Fortaleza foi melhor nos dois jogos. A verdade é que o 2 a 0 não reflete o que foi o jogo. Parecia que o Fortaleza estava pegando um time pequeno no Campeonato Cearense. Amassou do começo ao fim, fez 2, poderia ter sido mais. Classificação absolutamente incontestável do Leão do Pici. E uma atuação ridícula do Corinthians Vitor Guedes

