Flamengo: Arrascaeta treina com bola e pode jogar contra o Corinthians

Nesta quarta, fez trabalho com bola e circuitos no campo. A expectativa do clube é que ele esteja à disposição sábado. O Flamengo enfrenta o Corinthians às 21h (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Fla espera que o uruguaio volte aos trabalhos com o grupo nos próximos dois treinos para então decidir sobre a presença na partida. Ainda não está garantido. O elenco ainda faz atividades no Ninho do Urubu na quinta e sexta-feira.

O meia ficou fora do último jogo contra o Bahia seguindo o planejamento de retorno gradual. Como retornou no sacrifício para a final da Copa do Brasil, o jogador seguiu a última etapa do tratamento.

Arrascaeta foi convocado para a seleção Uruguaia. Os jogos pelas eliminatórias são contra Colômbia, no dia 12, e Brasil, no dia 17.

Bruno Henrique e Pedro seguem treinando e não devem ser problema para a partida. Os dois sentiram e foram substituídos no jogo do Maracanã, mas se reapresentaram normalmente.

