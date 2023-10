'Final da Sul-Americana é orgulho para o Fortaleza', diz Matheus Raymundo

O comentarista Matheus Raymundo relembrou no Fim de Papo a trajetória do Fortaleza na última década e disse que a classificação para a final da Sul-Americana é motivo de orgulho para o torcedor.

Estamos vendo nos últimos anos o Fortaleza vencedor, organizado, de Série A, mas é um clube forjado na dor. É um planejamento que vem de oito anos seguidos de Série C. Quando sai, já sai subindo direto, escalando o futebol brasileiro. Agora que o Fortaleza está ocupando esse espaço, merecidamente, chega na sua primeira decisão sul-americana, por conta de bola, de direção, de planejamento. O fato do Fortaleza ter vivido esses oito anos de Série C, o próprio torcedor vai em um nível de cobrança que é totalmente diferente do Corinthians. Estar na final é motivo de grande festa, de grande orgulho para o torcedor tricolor Matheus Raymundo

'Fortaleza amassou o Corinthians', diz Vitor Guedes