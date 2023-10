Festa do título indica permanência de Lucas, mas sugere Luciano mais longe

O atacante rejeitou uma oferta milionária da Arábia Saudita na última janela pelo desejo de ser campeão com o São Paulo. Agora, com o título conquistado e ficando mais vezes no banco do que jogando como titular, o cenário muda de figura.

As informações de bastidores dão conta de que, se outra proposta nos mesmos moldes chegar ao jogador, a resposta será diferente desta vez.

"Eu tenho contrato, o Luciano está aqui. Está no São Paulo, vou ficar aqui a não ser que o presidente me venda, me empreste... Não sei o que ele vai fazer (risos)", afirmou.