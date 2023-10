Fábio Santos indica aposentadoria após queda do Corinthians: 'Fim chegando'

O lateral esquerdo Fábio Santos deu uma forte declaração ao SBT após a eliminação do Corinthians na Sul-Americana. O jogador de 38 anos sugeriu que vai se aposentar no final desta temporada.

Fim da linha? "Grandes chances [de aposentadoria], né, não queria confirmar isso agora. Já estava deixando pro final do ano pra quem sabe deixar com uma conquista, chegamos em duas semifinais. Agora vai ser difícil achar força e motivação para continuar. Pela minha carreira, por tudo o que construí dentro do clube que amo de paixão, tentar terminar da forma mais digna possível".

Chegando ao fim: "É difícil falar nesse momento, sei que a carreira está chegando ao fim. Mais do que ninguém queria esse título para fechar com chave de ouro. Voltei em momento que precisava, queria dar essa conquista pra minha família".