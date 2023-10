Ex-Santos, técnico Paulo Turra é demitido de time português após seis jogos

O desempenho da equipe em campo foi o principal motivo para a demissão de Paulo Turra. Após uma vitória na estreia, a equipe ficou quatro jogos sem vencer e só voltou a triunfar na última rodada, contra o Estoril.

Uma das derrotas, inclusive, se deu contra o Tondela, na primeira fase da Copa da Liga Portuguesa, o que causou a eliminação do Vitória de Guimarães precocemente.

A diretoria do clube português agiu rápido e, logo após anunciar a saída de Paulo Turra, comunicou a contratação de Álvaro Pacheco para o cargo.

Nós achávamos que era muito importante ter duas características na entrada do novo treinador: a questão do rendimento físico e a liderança que era preciso que existisse no vestiário. Em alguns momentos, essa liderança enfraqueceu, sentimos que já não existiria caminho. Sabemos que as coisas não correram bem, as coisas estavam decididas e vamos à procura da liderança. António Miguel Cardoso, presidente do Vitória de Guimarães

Novo fracasso

A passagem pelo Vitória de Guimarães é o segundo trabalho curto de Paulo Turra consecutivo. Antes de chegar ao clube português, ele deixou o Santos com apenas sete jogos.