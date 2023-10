Inter repete time, e Flu tem novidades para decisão da semi da Libertadores

Guga e Alexsander são as únicas novidades com relação às escalações dos times no primeiro jogo. O lateral direito assumiu a vaga de Samuel Xavier, expulso no confronto no Maracanã, enquanto John Kennedy foi para o banco para Alexsander começar jogando.

Classificação e jogos Libertadores

O jogo de ida terminou empatado por 2 a 2. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

A partida tem início às 21h30 (de Brasília) e será transmitida pela TV Globo e pelo Paramount+. O Placar UOL acompanha em tempo real.

O Flu busca o título inédito, enquanto o Inter vai atrás do tricampeonato. Os cariocas estiveram na final uma única vez, em 2008, quando foram derrotados pela LDU. O Colorado, por sua vez, já foi finalista três vezes.

Veja os times