Empresas de impressoras e internet cobram R$ 460 mil da CBF na Justiça

Desde outubro de 2022, sete meses após a eleição de Ednaldo para presidência definitiva da CBF, a entidade parou de pagar as parcelas do aluguel de impressoras.

Em maio de 2023, a CBF enviou à empresa uma notificação dizendo que queria encerrar o contrato e que as máquinas deveriam ser recolhidas em uma data a combinar.

No contrato firmado em 2020, havia a previsão de que pelo menos 61 impressoras de quatro modelos diferentes fossem alugadas mensalmente pela CBF. Elas ficavam na sede da Barra da Tijuca, no Rio, na Granja Comary, em Teresópolis, além do STJD e do prédio da arbitragem.

Primeiro, a CBF prometeu em uma troca de e-mails que pagaria os valores devidos. Mas houve contratempos: alegou à empresa, por exemplo, um problema no token do presidente Ednaldo, que estava em viagem com a seleção em junho deste ano.

Segundo dados do processo, a CBF desistiu em julho da rescisão contratual e disse à empresa que reduziria o número de impressoras alugadas e estava estudando a quantidade devida.

Só que como a CBF continuou sem pagar, a Selbetti respondeu que, sim, o contrato estava rescindido. As máquinas só foram retiradas da CBF em 10 de agosto. Posteriormente, a empresa entrou com processo para receber o dinheiro.