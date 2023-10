Duílio admite erros no Corinthians: 'Não tomamos as melhores escolhas'

Contratação de Mano: "Não confiança pelo trabalho do Mano, era pouco tempo, o que a gente tinha era a opção a fazer, sabendo que a continuidade do Vanderlei no próximo ano não existiria, até pelas colocações dos candidatos. Entendemos que era melhor uma troca, pensando no futuro e num efeito agora. Tinha confiança, claro, acreditávamos muito na classificação".

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

O que aconteceu

O presidente deu a declaração depois da derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão. O Corinthians se despediu da semifinal da Sul-Americana por 3 a 1 no placar agregado.

Duilio tem mandato até o final do ano. Ele não será candidato à reeleição e se despede do cargo de presidente.

Foram cinco treinadores diferentes apenas em 2023. Fernando Lázaro, Danilo (interinamente), Cuca, Vanderlei Luxemburgo e agora Mano Menezes comandaram o time na atual temporada.