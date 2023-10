Corinthians tentou ganhar no estilo Mano, mas perdeu com digitais de Luxa

Mano Menezes, em entrevista coletiva.

E agora?

O Corinthians tem apenas o Campeonato Brasileiro até o fim da temporada. O Timão está na 13ª colocação, com 30 pontos. O primeiro objetivo é se distanciar do Z-4. O Vasco, 17ª colocado, tem 26 pontos e está a apenas quatro do Corinthians.

Em um segundo momento, a ideia é reagir para sonhar com vaga na Libertadores. O Fluminense, primeiro no G-6, tem 41 pontos. As próximas semanas também serão de avaliação sobre o elenco para 2024. Mano Menezes pretende ajudar na definição sobre o grupo para o ano que vem, mesmo que sua permanência seja incerta.

O técnico assinou até o fim de 2025, mas o Corinthians terá eleições em novembro. Candidato da situação, André Negão pretende manter a comissão técnica. Augusto Melo, da oposição, quer mexer.

O atual presidente, Duilio Monteiro Alves, tem mandato até dezembro e não será candidato à reeleição. Ele apoia André Negão, que é da "Renovação e Transparência", grupo de Andrés Sanchez que está no poder há 16 anos.