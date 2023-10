Corinthians não passa quatro anos seguidos sem título desde 1987

Gestão deve fracassar

O presidente Duilio Monteiro Alves deve deixar o Corinthians sem um título. As eleições serão em novembro e ele não é candidato à reeleição.

Duilio apostava na Sul-Americana ou na Copa do Brasil para aliviar de alguma forma as críticas à gestão. O Timão acabou eliminado nas semifinais das duas competições.

O mandatário argumenta que financeiramente o Corinthians evoluiu, mas a falta de troféus pode fazer o grupo político que está há 16 anos no poder ruir.

Duilio apoia André Negão, que é da "Renovação e Transparência", grupo do ex-presidente Andrés Sanchez. O candidato da oposição é Augusto Melo.

Canal do Corinthians

Quer saber tudo o que rola com o Corinthians sem precisar se mexer? Conheça e siga o novo canal do UOL dedicado ao time no WhatsApp.