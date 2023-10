Corinthians hoje é um não-projeto e virou piada, detona Milly Lacombe

A colunista Milly Lacombe detonou no UOL News Esporte a gestão do presidente Duilio Monteiro Alves no Corinthians. Segundo ela, o clube do Parque São Jorge é hoje um "não-projeto" esportivo e virou motivo de gozação entre os rivais no futebol brasileiro.

'O Corinthians hoje só existe no departamento de marketing': "A atual administração do Corinthians está tentando emplacar a narrativa de que está fazendo uma gestão impopular para arrumar a casa, o que é uma balela, não é essa a história a ser contada. Ter a terceira folha de pagamento do país não é arrumar a casa, liquidar dois, três times inteiros de jogadores da base não é arrumar a casa. O único projeto correto que acontece lá em Itaquera é o do futebol feminino, mas assim que elas se manifestaram contra a contratação do Cuca, elas foram deixadas de lado internamente, os CT's racharam, os jogadores que iam assistir aos jogos não vão mais. Que democracia é essa que o Corinthians diz defender? É para vender camisa, para colocar em hashtag de camisa, o Corinthians hoje existe no departamento de marketing e só ali, em nenhum lugar mais".

'O Corinthians é um não-projeto esportivo e virou piada': "Claro que pessoas estão ganhando dinheiro, com tantos jogadores sendo vendidos, com tantas negociações, pessoas ganham dinheiro, mas quem são elas? Não sabemos. Quem está feliz com essa administração? Não sabemos. Mas o nome é renovação e transparência, não tem nem o que falar, o Corinthians é uma piada hoje, virou uma piada, é o que estão fazendo com esse time, destruindo os valores mais básicos do Corinthians, que foi o que manteve essa torcida crescendo com quase três décadas sem título. Sem esses valores, o Corinthians acaba, é o que estão fazendo. Então, tudo isso precisa ser olhado, o Corinthians hoje é um não-projeto, tudo que não pode ser feito essa administração do Corinthians está fazendo com o clube. Tem gente falando que esse é o pior Corinthians de todos os tempos, pode ser que seja. A frase do Corinthians hoje é assim: pior do que a realidade, só a perspectiva, porque pode ficar ainda pior".