Conmebol divulga áudio do VAR em lance polêmico de Fortaleza x Corinthians

O jogador do Fortaleza deu um carrinho, chegou a encostar na bola e, em seguida, acertou a perna do corintiano com a sola da chuteira.

O árbitro Andrés Rojas, da Colômbia, interpretou o lance como falta e aplicou o cartão amarelo ao camisa 7 do Fortaleza, decisão que foi considerada correta pelo VAR, Nicolás Gallo.

O UOL ouviu quatro ex-árbitros, que tiveram opiniões distintas a respeito da decisão do árbitro de campo e do VAR.

Fortaleza vence e vai à final inédita

Depois de um primeiro tempo de muita pressão, o Fortaleza conseguiu sua classificação para a final da Sul-Americana somente no segundo tempo.

Com gols de Yago Pikachu e Tinga ainda no começo da etapa final, o Leão do Pici venceu o Corinthians por 2 a 0, no Castelão, e fechou o placar agregado da semifinal da Sul-Americana em 3 a 1 a seu favor.