Como fica a briga do Corinthians pela Copa do Brasil em 2024?

Os cinco melhores do Paulistão garantiram lugar na Copa do Brasil (Palmeiras, Água Santa, Red Bull Bragantino, Ituano e São Bernardo). O Corinthians foi o sétimo no geral, e o São Paulo terminou em sexto.

Para garantir lugar na Copa do Brasil sem depender de outros resultados, o Corinthians precisaria terminar o Brasileirão dentro da zona de classificação para a Libertadores. Atualmente, o Timão está no 13º lugar, a 11 pontos do G-6.

Um cenário possível é torcer pelos rivais paulistas jogarem a Libertadores. O São Paulo já está classificado por ter vencido a Copa do Brasil, o Red Bull Bragantino é o vice-líder e o Palmeiras está na quarta colocação. Se eles continuarem na zona de classificação, o Corinthians poderia herdar a vaga via Paulistão, já que foi o sétimo melhor no geral.

O primeiro objetivo do Corinthians, porém, é se distanciar da zona do rebaixamento. O Timão está a apenas quatro pontos do Vasco, que está no 17º lugar.

A ideia de Mano Menezes é fazer o time reagir para poder olhar a parte de cima da tabela e já antecipar o planejamento de 2024. O Corinthians deve chegar ao quarto ano consecutivo sem títulos, no maior jejum desde 1987.

