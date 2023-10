CBF nega pedido do Santos e mantém cartões de Lucas Lima e Soteldo

O árbitro Anderson Daronco foi consultado pela CBF e confirmou o conteúdo do documento. Sendo assim, os cartões aos jogadores santistas foram mantidos.

Na ocasião, Soteldo recebeu um cartão amarelo após provocação. O venezuelano subiu na bola quando estava na ponta direita do ataque santista e irritou Sebástian Ferreira, que esqueceu a bola e atingiu o atacante.

A confusão esquentou a Vila e, em meio ao empurra-empurra, Lucas Lima e Rodrigo Fernández, no banco, acabaram expulsos. Medel, do Vasco, também recebeu o vermelho.

Soteldo, pendurado, ficou apenas com o amarelo, assim como o goleiro João Paulo. O venezuelano provocou os vascaínos ainda no início do 2° tempo, quando o Santos vencia por 3 a 1.

