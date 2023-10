As quatro frases de Mano que deixaram claras as fraquezas do Corinthians

O técnico Mano Menezes deixou claras as fraquezas do futebol do Corinthians na entrevista coletiva após a derrota por 2 a 0 para o Fortaleza, no Castelão, pela semifinal da Sul-Americana.

O que aconteceu

Mano fez algumas alterações na equipe durante os quatro treinamentos antes da decisão, mas o Corinthians mostrou os mesmos problemas de quando era comandado por Vanderlei Luxemburgo.