SBT ao vivo: veja onde assistir Fortaleza x Corinthians

O SBT é a opção na TV aberta para assistir ao vivo ao jogo decisivo do Corinthians hoje contra o Fortaleza, válido pelas semifinais da Sul-Americana, às 21h30 (de Brasília) no Castelão. No confronto anterior, realizado na Neo Química Arena, o placar foi de 1 a 1.

Além do SBT, a ESPN (TV fechada) e o Star+ (streaming) também exibirão o jogo. A cobertura em tempo real estará disponível no Placar UOL.

A trajetória do Corinthians até as semifinais inclui vitórias sobre o Universitário (PER), Newell's Old Boys (ARG) e Estudiantes (ARG).