"Patinho feio": o que justifica as duas faces do Inter antes da semifinal

No campeonato, o time vermelho conquistou apenas uma vitória nos últimos 13 jogos. Sendo que 10 desses compromissos foram sob comando de Coudet.

A face negativa da equipe vermelha pode ser justificada pela utilização de reservas, que tem se repetido para preservar os titulares de olho na Copa.

O Inter marcou apenas sete gols marcados em 10 partidas do Brasileiro com Coudet no banco. Em contrapartida sofreu 13.

Ao mesmo tempo que o Inter se aproximou da zona de rebaixamento, se afastou do objetivo de terminar a disputa entre os quatro primeiros. São 15 pontos até o Palmeiras.

Além de poupar jogadores, o foco também foi outrajustificativa para os resultados tão diferentes entre a competição nacional e a continental.