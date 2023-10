Onde vai passar Fortaleza x Corinthians? Saiba onde assistir

Já o Fortaleza bateu o Libertad (PAR) e América-MG para conquistar a vaga na semifinal. Do outro lado, a LDU venceu o Defensa y Justicia por 3 a 0 no Equador e pode até perder por dois gols de diferença na Argentina para avançar.

Classificação e jogos Copa Sul-Americana

Corinthians x Fortaleza - Sul-Americana 2023

Local: Castelão, em Fortaleza (CE)

Castelão, em Fortaleza (CE) Data e horário: 03/10/2023 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

03/10/2023 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília) Transmissão: SBT, ESPN e Star+

Prováveis escalações

FORTALEZA: João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu (Calebe) e Lucero. Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

João Ricardo; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Caio Alexandre, Zé Welison e Pochettino; Guilherme, Yago Pikachu (Calebe) e Lucero. Juan Pablo Vojvoda. CORINTHIANS: Cássio, Fagner, Gil, Lucas Veríssimo e Fábio Santos; Gabriel Moscardo, Maycon e Renato Augusto; Rojas (Romero), Wesley (Giuliano) e Yuri Alberto. Técnico: Mano Menezes

