'O que falta é só o Lucas dizer sim', diz Muricy sobre renovação com SPFC

"Lembro que as coisas estavam meio complicadas e eu, Milton e Dorival entramos em uma chamada de vídeo com o Lucas. Estava complicado o tempo de contrato. Falamos para ele pelo menos quatro meses, pra ajudar a gente na Copa do Brasil. E aí ele falou que dava para conversar. E não deu outra. Entrou o Rui na parada, Belmonte, e discutiram a parte econômica. E não foi difícil não. O cara tem a camisa do São Paulo. Ele estava no Tottenham, mas a camisa continuava lá. Ele ama esse lugar aqui. E nós sabíamos que era fundamental, que ele faria a diferença".

Aposta em James

Muricy também falou sobre James Rodríguez, o colombiano que chegou junto com Lucas, mas ainda não encontrou seu espaço no time de Dorival Jr. O coordenador técnico não tem dúvidas de que o meia vai vingar no Brasil.