Napoli x Real Madrid: onde assistir e horário do jogo pela Champions League

Napoli e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (3), às 16h (de Brasília), no Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles, Itália, pela 2ª rodada do Grupo C da Liga dos Campeões.

O jogo terá transmissão do SBT (TV aberta), da TNT (TV fechada) e do HBO Max (streaming).

Napoli e Real chegam à partida de hoje como as equipes com melhor campanha no Grupo C. Ambos estrearam na chave com vitórias apertadas: os italianos bateram o Braga por 2 a 1 fora de casa, enquanto os espanhóis superaram o Union Berlin por 1 a 0 no Santiago Bernabéu.