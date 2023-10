Mattos: Se o Botafogo continuar descontrolado, vantagem não será suficiente

O colunista Rodrigo Mattos criticou no UOL News Esporte as escolhas do técnico Bruno Lage no empate do Botafogo por 1 a 1 contra o Goiás. Segundo ele, o Glorioso demonstrou descontrole emocional no seu quarto jogo seguido sem vitória no Brasileirão.

'Quando se tira o principal jogador, cria um clima no estádio': "Tem alguma questão emocional, é o que está parecendo no Botafogo, quando você tira o principal jogador, você não fez simplesmente uma opção tática e técnica, você cria um clima contra você mesmo no estádio, o que não é muito inteligente se você considerar as circunstâncias. E não foi só isso que ele fez, ele botou o Tchê Tchê para a lateral direita, não usando o lateral que tinha, o Di Placido, e botando o Gabriel Pires, que é um jogador que o Tchê Tchê dá uma dinâmica muito maior no meio de campo, também foi um prejuízo, se você olhar o início do jogo, o Goiás dominou os primeiros 20 minutos, estava pressionando o Botafogo, teve duas chances, embora o Botafogo tenha tido uma chance também com Diego Costa numa roubada de bola. Ele criou uma mudança ali que pareceu assinatura, quando o técnico quer fazer alguma coisa para mudar o time".

'Se continuar esse descontrole, vantagem não será suficiente': "O que a gente percebe no Lage é que o Botafogo perdeu a principal qualidade que ele tinha, que era uma defesa sólida. O Botafogo teve no primeiro turno uma das melhores defesas da história do Campeonato Brasileiro e hoje em dia toma quase um gol por jogo, não era que o Botafogo era uma máquina ofensiva, era um time que contra-atacava muito bem e que tinha uma defesa sólida, atacava com velocidade, ele até falou sobre isso, que agora os times se postam mais atrás e o Botafogo não está conseguindo contra-atacar. Isso poderia acontecer com qualquer técnico, porém ele perdeu a solidez defensiva. Era muito comum o Botafogo ganhar de 1 a 0, 2 a 0, porque não tomava gol. Ontem, tomou logo um gol de cabeça, o Goiás teve outras chances, então ele precisa dar uma ajeitada nas coisas que foram perdidas ali no sistema do Botafogo. Senão, com sete pontos de vantagem, tudo que é sólido desmancha no ar, sete pontos não adianta nada se você não tiver jogando bola. Se o Botafogo continuar nesse descontrole, sete pontos deixam de ser suficientes".