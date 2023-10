'Tem muita chance de eu ficar', diz Lucas sobre permanência no São Paulo

Bom ambiente. "Me dou bem com todo mundo, os funcionários me tratam bem. Amo estar ali. Faço o que amo no clube que amo, e isso é muito prazeroso. Acordo com alegria para treinar e encontrar os meus colegas de time."

O que falta pro "fico"? "Tem muita chance de eu ficar, mas vai depender do projeto, sou um cara muito competitivo. Vi essa possibilidade de conquistar a Copa do Brasil e, por isso, retornei. Se for para ficar, quero brigar por títulos. Vai depender do projeto que o clube tem. A gente vai sentar com calma e no momento adequado para conversar sobre isso."

Motorzinho do time

Lucas reestreou pelo São Paulo em agosto e, rapidamente, se encaixou no time de Dorival Júnior. Ele "tomou conta" do meio de campo e precisou de pouco tempo para assumir a titularidade.

O jogador de 31 anos já marcou três gols desde o seu retorno e foi um dos pilares da equipe na reta final da Copa do Brasil.