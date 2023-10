Lens x Arsenal: saiba onde assistir e horário do jogo da Champions

Imagem: David Price/Arsenal FC via Getty Images

O duelo entre Lens e Arsenal será realizado hoje (3), às 16h (de Brasília), no Félix-Bollaert, em partida válida pela 2ª rodada da Liga dos Campeões.

O confronto terá transmissão ao vivo do Space (TV fechada) e da HBO Max (streaming). O Placar UOL também acompanha todos os lances em tempo real.

Na primeira rodada, o Lens empatou por 1 a 1 com o Sevilla, fora de casa, deixando as duas equipes empatadas com um ponto.