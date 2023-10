'Histeria da torcida do Botafogo é desproporcional', critica Mauro Cezar

O colunista Mauro Cezar Pereira afirmou no Fim de Papo que a torcida do Botafogo está se comportando de modo histérico na crise técnica vivida pelo time, que está há quatro rodadas sem vencer no Brasileirão, mas ainda assim tem sete pontos de vantagem na liderança.

'Aquela histeria toda ontem me parece desproporcional': "Uma coisa é o Botafogo jogando contra o Goiás, com o Botafogo em 10º e o Goiás em 15º. Outra coisa é o Botafogo líder do campeonato, todo mundo quer ganhar do líder, é um protagonismo com o qual o Botafogo não está acostumado e a sua torcida também não. Aquela histeria toda ontem no final do jogo me parece desproporcional para quem estava na segunda divisão outro dia e não estaria liderando campeonato nenhum se não tivesse a SAF".

'Não vai ganhar o Brasileirão com 15 pontos de vantagem': "O Botafogo tinha uma das maiores dívidas do futebol brasileiro, então aconteceu esse milagre da SAF, foi montada uma equipe competitiva, com investimento de um americano que hoje é o dono do clube e o Botafogo consegue liderar o campeonato. Agora, achar que vai ganhar com 15 pontos de vantagem, não vai, é muito difícil, mas tem sete pontos ainda na frente, é uma vantagem, tem que ter calma nessa hora. Mas me parece que ninguém tem calma, a começar pelo técnico que deu uma declaração bizarra depois de perder para o Flamengo, entregando o cargo".