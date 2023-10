Gandula atrapalha chance clara de gol e é expulso na Colômbia; veja

Após uma saída de bola errada do goleiro Caicedo, do Atlético Huila, o gandula arremessou uma bola na direção de Rojas, do La Equidad, que invadia a área e se preparava para finalizar o lance.

A atitude gerou muita reclamação por parte dos jogadores do La Equidad, e o árbitro Jhon Ospina expulsou o gandula logo em seguida.

O lance em questão aconteceu já nos acréscimos da partida. Após o jogo ser retomado, o placar seguiu igualado em 1 a 1, resultado que manteve as duas equipes na parte inferior da tabela.

Além da cena inusitada no fim da partida, o confronto ficou marcado também por duas quedas de energia no Estádio Guillermo Plazas Alcid, na cidade de Neiva, uma no primeiro tempo e outra no intervalo.