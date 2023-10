Por que Endrick não deve ser titular contra o Boca mesmo com gol

O Palmeiras buscou um jogo mais apoiado, mas não conseguiu criar ou sair da pressão xeneize.

O Boca "aprova" empate fora

Os argentinos só empataram nos mata-matas e sempre avançaram nos pênaltis.

O goleiro Romero é o principal nome da campanha, com quatros defesas nas disputas de penalidades, duas contra o Nacional (oitavas) e as outras contra o Racing (quartas).

Com a camisa do Boca, Romero pegou 10 de 19 penalidades. O levantamento é do canal de TV argentino TyC Sports.