Deyverson diz que ainda sonha com seleção e tem desejo de jogar pelo Boca

Se um dia o telefone toca e me dizem: "Deyverson, vem jogar no Boca", eu gostaria. Com todo o respeito que tenho pelo Cuiabá, clube com o qual tenho contrato, mas falo pelo meu sonho de jogar pelo Boca. Eu realmente quero. A verdade é que tenho muito carinho pela La Bombonera por causa do Maradona e de tudo que ele fez pelo mundo. Também para todos os jogadores que jogaram no Boca: Carlitos Tevez, Cavani, Riquelme... Para mim seria uma ilusão jogar no Boca, com Felipe Melo. Os dois juntos. Imagine ser campeão da Libertadores e chegar na Bombonera com toda a torcida cantando. Espero poder jogar pelo Boca e ganhar a Libertadores. Deyverson

No ano passado, Deyverson já vestiu a camisa do Boca Juniors. Isso porque, o atacante visitou a Bombonera quando estava de férias e posou com o uniforme da equipe. "Quem sabe um dia", escreveu ele na postagem.