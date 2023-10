Corinthians: dois motivos para acreditar na vitória e dois para desconfiar

Medalhões à disposição: Fágner, Fábio Santos e Gil geram críticas de parte da torcida, mas Mano Menezes acredita que o trio junto ao goleiro Cassio ajudará na rápida melhora da defesa do Corinthians. Mano trabalhou com o quarteto e gosta de Lucas Veríssimo com "intruso" nesse quinteto defensivo. Na frente, Matías Rojas está recuperado de lesão na coxa e deve jogar.

Desconfiar

A força do time de Vojvoda. O Fortaleza não se acanhou na Neo Química Arena e criou chances até para vencer no jogo de ida. O time do técnico argentino costuma se impor, principalmente dentro de casa. É uma equipe mais entrosada, com um trabalho longínquo e busca seu primeiro título sul-americano na história.

Problemas longe da Neo Química Arena. O Corinthians venceu apenas cinco vezes em 29 jogos fora do seu estádio na temporada. O Timão empatou oito e perdeu 16 partidas, com 19 gols feitos e 37 sofridos.

